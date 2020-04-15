Россия уже идет по итальянскому сценарию распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом в эфире программы 60 минут на телеканале Россия 1 рассказала врач-реаниматолог Ирина Шлычкова из Порретта-Терме, которая сама уже переболела COVID-2019.

Россия уже идет по итальянскому сценарию распространения коронавирусной инфекции на территории государства. Об этом в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" рассказала врач-реаниматолог Ирина Шлычкова из Порретта-Терме, которая сама уже переболела COVID-2019.Шлычкова считает, что главная ошибка Италии заключается в следующем — она поздно ввела карантинные меры и пропустила начало пандемии в стране."Бродили итальянцы долго, с 31 января, когда был опубликован первый декрет. Только 9 марта объявили строгий карантин, теперь никто и никуда не ходит. Есть, конечно, нарушители режима, но их штрафуют, ввели уголовную ответственность".По словам врача, только строжайшие меры правительства Италии помогли стране выйти на плато. "У нас три-четыре дня, как установилось какое-то плато по смертности", — отметила анестезиолог.По мнению Шлычковой, выражение "легкие — в труху" от врача московской больницы в действительности являются настоящими медицинскими данными."У 54 процентов зараженных, которые болели в легкой форме, на компьютерной томографии произошли изменения в легких после болезни. А у кого была тяжелая форма заболевания — 94 процента. Это такие данные медицинской статистики. Сидите дома! Не надо подвергать Россию испытанию, через которое прошла Италия", — заявила врач