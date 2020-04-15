Раскулаченная татарская крестьянка (Чулпан Хаматова) встречает пострадавшего от доноса служанки профессора из Петербурга (Сергей Маковецкий). Это лишь одна из главных завязок сюжета второй серии о том, как Зулейха открывает глаза. Глаза главной героини, к слову, уже не увидят родной земли - трагическая и в то же время героическая одиссея Зулейхи в Сибирь началась.

Раскулаченная татарская крестьянка (Чулпан Хаматова) встречает пострадавшего от доноса служанки профессора из Петербурга (Сергей Маковецкий). Это лишь одна из главных завязок сюжета второй серии о том, как "Зулейха открывает глаза". Глаза главной героини, к слову, уже не увидят родной земли — трагическая и в то же время героическая одиссея Зулейхи в Сибирь началась, значит ничего уже не будет как прежде.1930-й год — Зулейха живет в глухой деревне. Она безропотно выполняет указы мужа и свекрови, помогая с большим хозяйством, смиренно принимает удары судьбы: семья потеряла дочерей... Несчастливая, но привычная жизнь для Зулейхи меняется в одночасье."Выселяем вас как кулацкий элемент. Партсобрание утвердило", — из татарской деревни — в сибирскую ссылку. Вагоны вереницей следуют по каторжному маршруту. В них крестьяне, уголовники, петербургские интеллигенты, неугодные власти — у каждого своя история, своя любовь, радости прошлого и потери настоящего. Страх, болезни, голод, сломанные судьбы — до конечной станции доедут не все...В сериале представлен звездный актерский состав: Чулпан Хаматова в роли Зулейхи из безмолвной маленькой женщины превратилась в сильную героиню. Сергей Маковецкий играет талантливого врача с "диагнозом" в 12 недель , профессора Лейбе. Юлию Пересильд зритель увидит сгорающей от пламени революции и любви.О выживании, тяжком труде и сильных духом людях. Любить, чтобы выжить, пройдя страдания, потери и боль. На телеканале "Россия 1" большая премьера — "Зулейха открывает глаза". Новая серия — уже сегодня.Фильм снят при поддержке "АК Барс банк".