Сотрудник патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Теплый Стан благодаря слаженным и оперативным действиям спас из огня на пожаре двух человек.

Сотрудник патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Теплый Стан благодаря слаженным и оперативным действиям спас из огня на пожаре двух человек.В вечернее время в полицию поступил сигнал о пожаре в районе Теплый Стан в доме на Профсоюзной улице. По указанному адресу немедленно был направлен автопатруль в составе старшего сержанта полиции Евгения Храмова и старшего сержанта полиции Алексея Сапожкова.Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции увидели, что из окна квартиры на 7 этаже вырывается пламя. В то время как происходила эвакуация людей и тушение возгорания, во дворе к Евгению Храмову подошла жительница дома. Она сообщила, что ее соседи находятся на балконе и не могут выбраться из квартиры, так как у них заклинило замок входной двери.Полицейский, понимая, что промедление может стоить жизни граждан, не раздумывая, бросился на помощь. Сквозь дым и смог он вбежал в квартиру на шестом этаже, из которой через балконное окно перелез на балкон соседней квартиры. Как выяснилось, там оказались заблокированными мужчина и его пожилая мать. Евгений прошел сквозь задымленное помещение к двери, и, приложив усилие, смог открыть ее. Так удалось вывести людей целыми и невредимыми на улицу.В суматохе спросить, как зовут их спасителя, жильцы не успели, а полицейский уже пошел дальше оказывать необходимую помощь другим.Позже жители дома, в котором произошел пожар, обратились к местным властям с просьбой найти героя. Глава управы вручил старшему сержанту Евгению Храмову благодарность за мужество, проявленное при исполнении служебных обязанностей. А 86-летняя Тамара Конякова подарила сотруднику полиции букет цветов и отметила: «Когда я увидела, что в нашу квартиру с балкона зашел полицейский, я поняла, что нам обязательно помогут».Руководство УВД по ЮЗАО ходатайствует перед руководством ГУ МВД России по г. Москве о поощрении Евгения Храмова.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56