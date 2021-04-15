Указ подписал Владимир Путин.

Актёр Владимирского академитечкого театра драмы Александр Чубченко награждён медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени. Указ об этом подписал Президент РФ Владимир Путин.Заслуженный артист России Александр Чубченко работает во владимирском театре с 1971 года. Александр Ефремович награждён Премией в области театрального искусства имени народного артиста СССР Евгения Евстигнеева.Среди его актёрских работ − Эвфраим Кэбот в спектакле «Любовь под вязами» Юджина О Нила, профессор Серебряков в «Дяде Ване» Антона Чехова, Нардын-Нащокин в «Комедии о Фроле Скабееве» Дмитрия Аверкиева, Клешнин в «Смуте» по трилогии Алексея Толстого, Управляющий в «Наследниках», Осип в «Ревизоре», лорд Портюс в «Круге» Сомерсета Моэма.Он поставил спектакли «Священные чудовища» Жана Кокто и «Владимирская площадь» Людмилы Разумовской.Редакция поздравляет мастера с заслуженной наградой.