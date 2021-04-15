Американцы раскритиковали непоследовательную политику президента США Джо Байдена в отношении России.

Американцы раскритиковали непоследовательную политику президента США Джо Байдена в отношении России.15 апреля власти Соединенных Штатов ввели ограничения против 32 физических лиц и объединений России за якобы попытки вмешаться в выборы и кибератаки. Примечательно, что санкции были введены Джо Байденом через два дня после его слов о выстраивании "стабильных и предсказуемых" отношений с Москвой.Поведение главы Белого дома удивило американских пользователей. В аккаунте телеканала Fox News многие из них разнесли Байдена за его антироссийскую позицию. По их словам, вместо того чтобы примириться с Россией, президент США пытается разжечь конфликт, передает РИА ФАН."Мы несемся к катастрофе, эти события не сулят ничего хорошего", – написал один из комментаторов.Другой пользователь усомнился в том, что новые санкции действительно могут напугать Россию. "Уверен, что Владимир Путин сейчас трясется от хохота. Джо Байден, какой же ты клоун!", – возмутился он. Еще один комментатор заявил, что Соединенные Штаты скоро станут посмешищем для всего мира.МИД России отреагировал на нападки . Официальный представитель ведомства Мария Захарова отметила, что за ухудшение отношений Вашингтону "придется расплачиваться". В ходе брифинга дипломат подчеркнула, что ответ Соединенным Штатам будет неотвратимым.