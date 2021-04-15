Проектировщики не справились с техзаданием.
Мэрия Владимира отклонила проект ивановской компании, которая разработала строительство дороги от Нижней Дубровы до улицы Диктора Левитана. В горадминистрации поянснили, что он не соответствует ГОСТам. Деньги по контракту проектировщики не получили.
Как уточнил глава города Андней Шохин, подрядчик не выполнил основное условие техзадания, касавшееся расширения проезжей части до двух, а ближе к проспекту Ленина до трёх, полос в обе стороны.
Теперь городским властям вновь придётся искать проектантов на указанный участок.
Напомним, что в 2021 году в областном центре за 250 млн рублей 12 участков автодорог.