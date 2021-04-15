Работу всех ребят признали на федеральном уровне.

Во время пандемии коронавируса волонтеры проделали огромную работу, собрав довольно много продуктовых наборов и оказав помощь нуждающимся семьям. Их поблагодарили за помощь, так как их вклад обеспечил малообеспеченным школьникам доступ к онлайн-обучению.«За прошедший год проделана огромная работа, о которой красноречиво говорят результаты. Более 40 тысяч продуктовых наборов передано гражданам в период самоизоляции, была оказана помощь сотням тысяч семей, отработано 28 тысяч уникальных обращений. У нас много неравнодушных граждан − более 2 тысяч волонтёров творили добро в такой сложный период», − сказала Елена Янина.Работа волонтёров заслужила признание и на федеральном уровне: более 200 активистов получили памятные медали Президента России Владимира Путина «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе».#МыВместе работают дальше, несмотря на ослабление ограничений.