Это подарок давнего друга областного центра Петера Штегера из братского Эрлангена.

504 пульсоксиметра в качестве гуманитарной помощи сегодня получили больницы Владимира. Это подарок давнего друга областного центра Петера Штегера из братского Эрлангена в рамках акции Мы вместе.В период пандемии Петер Штегер направил свои средства на приобретения нужных приборов для лечения владимирцев. К сожалению, сам Петер из-за изоляции не смог приехать, аппараты передали волонтеры Народного фронта.Михаил Мойсеянчик, координатор по работе со СМИ ОНФ во Владимирской области, волонтёр акции "Мы вместе": «Мы с ним посоветовались и решили сделать такой подарок нашим городским больницам №5, больница № 2 и больница №6 в Юрьевце находится, где есть ковидные госпитали, им сделать вот такой небольшой подарок в виде пульсоксиметров. Этот прибор меряет пульс и меряет насыщение крови кислородом. Это является первичной диагностикой этой хвори как коронавирусная инфекция. Я думаю, что врачи у которых будет в кабинете этот прибор, смогут быстренько, не по анализам крови , как это делалось там в течение двух-трех дней, а сразу там с подозрением отправлять людей домой на самоизоляцию».