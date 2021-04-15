Движение на данном участке пути до сих пор затруднено.

В региональном УМВД уточнили информацию о массовом ДТП в Вязниковском районе, в котором погибли три человека. По последним данным количество пострадавших увеличилось до двух.Напомним, около 9.15 на 280 км автодороги М7 «Волга» . В результате погибли три человека, 1980, 1974 и 1966 г.р., находившихся в легковом автомобиле. Водитель одного из большегрузов, 1987 г.р., был госпитализирован, водитель ещё одного грузовика, 1972 г.р., направлен на амбулаторное лечение.Движение на данном участке пути до сих пор затруднено, сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения.По факту дорожно-транспортного происшествия назначено проведение доследственной проверки, в рамках которой сотрудниками полиции будут установлены обстоятельства дорожной трагедии.Фото из паблика .