Передача Гороховецкого АТП из областной собственности в районную; привлечение молодых специалистов в медучреждения; и ремонт дорог. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочего визита депутата

Передача Гороховецкого АТП из областной собственности в районную; привлечение молодых специалистов в медучреждения; и ремонт дорог. Эти вопросы обсуждались в ходе рабочего визита депутата ЗС Алексея Говырина в Гороховецкий район. Народный избранник осмотрел обновлённую автостанцию. Ещё недавно она была страшным металлическим контейнером с зарешЕченными окнами и щелями, заполненными полиуретаном. Ни о каком удобстве пассажиров не