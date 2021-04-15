Их декларации об имуществе и доходах в 2020 году опубликованы на сайте ЗС.

Их декларации об имуществе и доходах в 2020 году ы на сайте ЗС.За прошлый год 38 региональных парламентариев стали богаче на 247 миллионов рублей.Например, председатель Заксобрания Владимир Киселев заработал 4,8 миллиона рублей. А его заместитель Дмитрий Рожков - 7,6 миллиона рублей.Вице-спикер ЗакСобрания и глава фракции «Единой России» Вячеслав Картухин - 5,6 миллиона рублей. За год его заработок увеличился на 2 миллиона рублей.Еще один зампредседателя - Сергей Корнишов (от ЛДПР) - 4,7 миллиона рублей.Вице-спикер Роман Кавинов ("ЕР") - 2,7 миллиона рублей.А вице-спикер ЗакСобрания от КПРФ Антон Сидорко - 2,6 миллиона.Лидер фракции 2Справедливая Россия" Сергей Бирюков - 21,1 миллион.Экс-лидер фракции КПРФ, недавно сложивший свои полномочия Максим Шевченко - 4,6 миллиона рублей.А самым обеспеченным депутатом нынешнего состава владимирского облпарламента является известный предприниматель из Гусь-Хрустального, член «Единой России» Михаил Максюков - его доход за 2020 год составил 71 миллион рублей.