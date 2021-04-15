Единороссы обратятся к президенту Владимиру Путину с предложением обновить автопарк скорой помощи в регионах. Просьбу к партийцам подключиться к решению проблемы озвучили участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.

Единороссы обратятся к президенту Владимиру Путину с предложением обновить автопарк скорой помощи в регионах. Просьбу к партийцам подключиться к решению проблемы озвучили участники Всероссийского форума волонтеров-медиков.В разгар пандемии часто можно было слышать о нехватке скорых, отметила координатор Сибирского федерального округа ВОД "Волонтеры-медики" Алена Миронова. Несмотря на помощь партии и Минздрава, машин по-прежнему недостаточно, сказала она."Насколько можно помочь регионам и оснастить машинами скорой помощи?" – спросила Миронова.Восполнить нехватку машин скорой помощи – первостепенная задача, ответил замсекретаря генсовета "ЕР", депутат Госдумы Евгений Ревенко. Медики должны приезжать к пациентам за минуты, подчеркнул парламентарий.По его словам, проблема касается как отдаленных сел, так и крупных городов. Необходимо запустить большую всероссийскую программу обновления автопарка скорых, предложил он."Уверен, этот вопрос заслуживает внимания президента. Мы возьмем эту проблему в работу, и "Единая Россия" подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина", — добавил депутат.Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак на встрече с вице-премьером Маратом Хуснуллиным увеличить финансирование программы благоустройства дворовых территорий. Зампред правительства поддержал инициативу.