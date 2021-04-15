В населённом пункте полыхает уже 10 деревянных строений.

Во Владимирской области в деревне Першково Гусь-Хрустального района полыхает 10 деревянных строений. О крупном пожаре сообщили в пресс-службе МЧС региона.15 апреля в ведомство поступило сообщение о пожаре, предварительная причина которого - пал сухой травы. Огонь перекинулся на 10 деревянных строений.На месте происшествия работают 14 единиц техники и 33 человека. Группировка наращивается. К месту пожара вылетел вертолет МИ-8 с ВСУ-5.Из-за ветреной погоды сохраняется угроза распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших пока нет.