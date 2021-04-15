Без жилья в результате масштабного пожара осталось три человека. Всего сгорело в деревне Першково Гусь-Хрустального района сгорело 11 строений: 4 жилых, 1 нежилое и 6 дачных домиков. Никто не

Без жилья в результате масштабного пожара осталось три человека. Всего сгорело в деревне Першково Гусь-Хрустального района сгорело 11 строений: 4 жилых, 1 нежилое и 6 дачных домиков. Никто не пострадал. Впрочем, люди остались без жилья. На пожар приезжал губернатор региона Владимир Сипягин. Владимир Сипягин, губернатор области Только в 2 из 4 сгоревших жилых домов фактически