Пострадавших в результате пожара нет.
В деревне Першково в результате крупного пожара сгорели четыре жилых дома, одно нежилое строение и шесть дачных домов. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области.
На данный момент пламя удалось локализовать и не допустить распространения на другие строения.
Пострадавших в результате пожара нет.
К ликвидации пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека, а также
Тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС региона Алексей Купин. В Першково выехал глава региона Владимир Сипягин.