Зрители полюбили Владимира Ивашова после выхода на экраны фильма Баллада о солдате. Однако карьера актера была неудачной.

Зрители полюбили Владимира Ивашова после выхода на экраны фильма "Баллада о солдате". Однако карьера актера была неудачной.Будущий артист появился на свет в Москве в 1939 году. Отец Владимира работал на авиационном заводе, а мама была швеей на фабрике. С раннего детства Ивашов увлекался театром. Он часто посещал кукольные представления у Образцова, да и с выбором профессии определился рано.Несмотря на то что отец советовал идти на завод, молодой человек все же отправился во ВГИК и попал в мастерскую Михаила Ромма. Успех пришел к Владимиру Ивашову еще во время учебы. 19-летнего парня пригласил сниматься Григорий Чухрай. "Балладе о солдате" стала одним из самых успешных фильмов о Великой Отечественной войне. Картина собрала огромное количество наград, а исполнители главных ролей стали звездами.Алеша Скворцов в исполнении Владимира Ивашова стал нравственным ориентиром для миллионов юношей и девушек Советского Союза. ВГИК Ивашов закончил уже известным актером. За плечами у него были роли в нескольких удачных картинах. Например, он снялся в лирической комедии Ролана Быкова "Семь нянек" и психоделической драме "Тучи над Борском".Однако к середине 60-х слава Владимира Ивашова пошла на спад. Артисту все реже предлагали стоящие роли. Одно из немногих заметных появлений на экране случилось в масштабной экранизации "Героя нашего времени". Но увы, роль Печорина, несмотря положительные отзывы критиков, зрителей оставила равнодушной.Владимир Ивашов перевоплотился в мастера эпизодов. Например, многие до сих пор его помнят как исполнителя романса "Русское поле" в картине "Корона российской империи, или Снова неуловимые". Увы, эффектные появления на экране не способствовали карьере.Ролей было все меньше, даже сниматься в эпизодах почти не предлагали. Работы в Театре киноактера, по сути, тоже было немного. За 30 лет, которые артист отдал сцене, ему довелось сыграть всего пару стоящих ролей. В начале 90-х из театра пришлось уйти – артист не хотел участвовать в интригах, да и штат решили сократить. В итоге последним появлением Владимира Ивашова на экране стали съемки в рекламе кухонной мебели.Личная жизньВладимир Ивашов был женат один раз. Еще в студенчестве он влюбился в свою институтскую подругу Светлану Светличную. Пара поженилась, когда ему было всего 20 лет, а ей – 19. Поначалу супруги жили в коммунальной квартире вместе с родителями артиста, но очень скоро Григорий Чухрай поспособствовал тому, чтобы молодым выделили отдельную двухкомнатную квартиру.Первые десять лет брака, по словам Светланы Светличной, были идеальными. Влюбленных называли Ромео и Джульетта – насколько они были увлечены друг другом. Супруги постоянно были вместе, лишь ненадолго разлучаясь на съемках. В 1961-м Светличная родила сына, которого решили назвать Алешей в честь главного героя "Баллады о солдате".Со временем отношения актеров начали портиться. Артист начал ревновать супругу, впрочем. на то были все основания. По словам Светланы Светличной, она была самой отвратительной женщиной на свете, а Владимир Ивашов был однолюбом и умел прощать. Позднее артистка призналась, что их брак – целиком и полностью заслуга мужа. "Он понимал, что я – человек эмоциональный, даже, может быть, непостоянный", – говорила Светличная.Актеры постепенно перестали сниматься, а в начале 90-х остались и вовсе без работы. Чтобы хоть как-то прокормить семью, Владимир Ивашов отправился на стройку. Он брался за любую халтуру, но денег это не приносило.Всю жизнь актер мучился язвой желудка. Стресс и тяжелая работа негативно сказались на болезни, и в 1995 году артист попал в больницу с кровотечением. Владимир Ивашов разгружал машину с шифером, как вдруг ему стало плохо. Хирург, который оперировал актера, был нетрезв, и в итоге потребовалось повторное вмешательство. Увы, сердце артиста этого не выдержало, он скончался в больнице на 56-м году жизни.