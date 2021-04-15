Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об опасности, которую несёт ожирение для женщин. Оно может привести к ряду серьёзных заболеваний. Самые страшные из них ..

Известная российская телеведущая и врач Елена Малышева рассказала об опасности, которую несёт ожирение для женщин. Оно может привести к ряду серьёзных заболеваний.Самые страшные из них – рак молочной железы и сахарный диабет. Помимо них россиянки с лишним весом рискуют получить инфаркт, инсульт и атеросклероз. По словам Малышевой, рано или поздно избыточная масса тела неминуемо приведёт к разрушению суставов, передаёт "".