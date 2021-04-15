В Першково выехал глава региона Владимир Сипягин.

В результате слаженных действий огнеборцев и при содействии авиации пожар удалось локализовать и не допустить его распространение на другие постройки. В результате происшествия огнём уничтожено 11 строений (из них 4 жилых, 1 нежилое и 6 дачных домов). Пострадавших в результате пожара нет.К ликвидации пожара привлечены 12 единиц техники и 43 человека, а также вертолёт МИ-8 МЧС России.На месте тушением пожара руководит начальник ГУ МЧС России по Владимирской области Алексей Купин. В Першково выехал глава региона Владимир Сипягин.