Кто Россию представлять будет и с чем? Культурно-творческая тема и обсуждаем мы итоги всероссийского голосования на международный песенный конкурс Евровидение-2021.В отборе победила певица

Кто Россию представлять будет и с чем? Культурно-творческая тема и обсуждаем мы итоги всероссийского голосования на международный песенный конкурс Евровидение-2021.В отборе победила певица Манижа с композицией «Русская женщина». После этого – мнения интернет-пользователей разделились, кто-то полностью поддержал данную кандидатуру, а кто-то выступил категорически против. Представители обеих сторон сегодня у нас в студии постараются аргументировать свою