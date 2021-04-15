Сигнал поступил сегодня в 6 утра из деревни Алексино Александровского района.

Сигнал поступил сегодня в 6 утра из деревни Алексино Александровского района.Из-за позднего сообщения в пожарную охрану, по прибытии подразделений дом горел по всей площади. Пожарные ликвидировали пожар на площади 100 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 7 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.