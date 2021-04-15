В Першково - 72 дома. После сообщения о пожаре спасатели были на месте уже через 18 минут.

ЧП в деревне Першково Гусь-Хрустального района. Там сегодня сгорело десять домов. Несколько часов подряд спасатели боролись с огнем, пытаясь локализовать пожар. Подробности у Артема Яковенко.За считанные минуты лишиться дома - настоящая трагедия. А Ольге Рамейковой, можно сказать, повезло - опалило только крышу. Женщина рассказывает - как только увидела огонь, сразу начала вытаскивать мебель и ценные вещи. К счастью, пожарные и МЧС успели остановить пламя.В Першково - 72 дома. После сообщения о пожаре спасатели были на месте уже через 18 минут. К тому моменту сгорело 11 построек, из них жилыми оказались только две, остальные дачные и брошенные. Источник воды был открытый, это упростило тушение, говорят пожарные. Боролись со стихией и с воздуха - ликвидировала пожар усиленная группировка МЧС - 43 человека, 12 машин, вертолет. Сильный ветер усугубил ситуацию.Павел Литов, замначальника ГУ МЧС РФ по Владимирской области: «Выслали по первому сообщению 2 цистерны, но в процессе исследования поступало очень много звонков, дополнительно высылались дополнительные цистерны. Были направлены все средства на локализацию и на нераспространение на соседние дома».В этом происшествии обошлось без жертв - это главное. Погорельцам помогут. Но тревожит то, что теплый сезон только начался, а сухая трава горит уже по всей области. С 16 апреля в регионе вводится особый противопожарный режим, и наказание за его нарушение - ужесточается. Под запретом костры не только на природе, но и дачах и садах. А в случае обнаружения огня пожарные просят звонить по телефонам: 8-800-100-94-00, 8(4922)45-90-02. С таких ситуациях дорога каждая минута.Артём Яковенко, Семён Карпов«Вести-Владимир»