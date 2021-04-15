Злоумышленники в сети Интернет создали сайт, где предлагали свои услуги в постановке иностранных граждан и граждан России на миграционный учет в Москве и Московской области...

«Сотрудниками ГУУР МВД России совместно с ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при силовой поддержке Росгвардии задержаны подозреваемые в мошеннических действиях», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции пресечена деятельность лиц, которые предлагали услуги по постановке граждан на миграционный учет.Установлено, что злоумышленники в сети Интернет создали сайт, который позиционировали как сайт якобы государственной организации и предлагали свои услуги в постановке иностранных граждан и граждан России на миграционный учет в Москве и Московской области.Действуя согласно инструкции на сайте, необходимо было заполнить заявку для оформления услуги. После заполнения формы гражданам поступал звонок от представителя организации, который уточнял дальнейшие условия передачи документа. После чего подозреваемые, используя свои компьютеры и принтеры, изготавливали поддельный документ о постановке на миграционный учет в своих квартирах по месту проживания.В дальнейшем подозреваемые сбывали бланки неосведомленным об их подлинности гражданам, назначая встречи возле различных станций метро на территории Москвы.Сотрудники полиции задержали троих подозреваемых на Большой Почтовой улице и Волжском бульваре. Ими оказались жители столицы в возрасте от 24 до 35 лет.При обысках по местам жительства фигурантов были обнаружены и изъяты заготовленные поддельные бланки, компьютеры и принтеры, имеющие отношение к их противоправной деятельности.Следственным управлением УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление иных участников организованной группы, а также дополнительных эпизодов противоправной деятельности.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56