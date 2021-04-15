Около 09.15 на 280 км автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.

15.04.2021 около 09.15 на 280 км автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.По предварительной информации, произошло столкновение трех грузовых и одного легкового транспортного средства. По состоянию на 12.20 известно о троих погибших и двоих пострадавших.В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия продолжают работать сотрудники полиции, которые устанавливают обстоятельства дорожной трагедии.Движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения.Информация уточняется.