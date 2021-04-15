Решено создать клуб «#МыВместе», действующий на постоянной основе.

За участие во Всероссийской акции «Мы Вместе» более 200 волонтёров из Владимирской области получили от Президента РФ памятные медали.Вчера, 14 апреля, состоялся брифинг представителей регионального добровольческого штаба, на котором были подведены итоги за год работы.«Более 40 тысяч продуктовых наборов передано гражданам в период самоизоляции, оказана помощь сотням тысяч семей, отработано 28 тысяч уникальных обращений. Более двух тысяч волонтёров работали в штабе», − рассказала председатель комитета по социальной политике Елена Янина.Несмотря на ослабление коронавирусных ограничений работа добровольцев продолжается. Решено создать клуб «#МыВместе», действующий на постоянной основе.Руководители волонтёрского центра готовы принять в свои ряды всех неравнодушных граждан. Для этого достаточно оставить свои координаты на или сделать заявку в официальной движения.