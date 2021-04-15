Заслуги владимирского артиста Александра Чубченко отметил президент страны. Владимир Путин подписал указ о награждении Чубченко медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II

Заслуги владимирского артиста Александра Чубченко отметил президент страны. Владимир Путин подписал указ о награждении Чубченко медалью ордена “За заслуги перед Отечеством” II степени. Указом Президента России Владимира Путина от 6 апреля 2021 года № 195 за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени награждён