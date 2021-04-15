Качество жизни в субъектах Федерации будут оценивать в рамках ежегодного рейтинга. Его составят на основе опросов местных жителей, сообщил президент России Владимир Путин.

Качество жизни в субъектах Федерации будут оценивать в рамках ежегодного рейтинга. Его составят на основе опросов местных жителей, сообщил президент России Владимир Путин.Улучшение жизни граждан – главное в национальных целях развития государства, сказал президент. По его словам, это касается и больших городов, и малых населенных пунктов.Путин пообещал оценивать качество жизни максимально объективно. Рейтинг будет составляться на основе мнений людей, в том числе благодаря социологическим опросам, сообщил глава государства в ходе совместного заседания президиума Госсовета и Агентства стратегических инициатив (АСИ).Президент попросил агентство вместе с комиссией Госсовета по государственному управлению разработать методику рейтинга качества жизни."Результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», — сказал глава государства.