Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) и «Ростелеком» подписали соглашение, расширяющее договор об условиях оказания универсальных услуг связи. Компания приступает к реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (проект УЦН 2.0), который включает организацию сетей мобильной связи в малых населенных пунктах (от 100 до 500 человек). До конца 2021 года в 1 198 российских поселках, селах и деревнях появится мобильная связь четвертого