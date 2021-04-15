Злоумышленники, находясь в салоне автомобиля вместе с 20-летним потерпевшим, стали угрожать ему ножом, отобрали наличные денежные средства и перевели деньги с его счета на свой...

«Сотрудниками УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по СВАО и ОМВД России по Алексеевскому району г. Москвы задержаны подозреваемые в разбойном нападении», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Установлено, что трое злоумышленников, находясь в салоне автомобиля вместе с 20-летним потерпевшим, в ходе разговора стали угрожать ему ножом, отобрали наличные денежные средства, а также посредством мобильного приложения перевели деньги с его счета на свой.Один из злоумышленников ранее познакомился с потерпевшим в интернете и пригласил его на встречу. В процессе общения к ним присоединились двое незнакомцев, которые стали угрожать последнему, нанесли ему несколько ударов и совершили хищение.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемых на Уральской улице. Ими оказались приезжие в возрасте от 23 до 27 лет. При осмотре транспортного средства был найден нож. В настоящее время он направлен на исследование.Следствием Отдела МВД России по Алексеевскому району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 162 УК РФ «Разбой». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление причастности задержанных к совершению аналогичных противоправных деяний.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29