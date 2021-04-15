Выявлен факт нарушения муниципальным унитарным предприятием «Суздальские коммунальные системы».

Владимирской природоохранной прокуратурой выявлен факт нарушения муниципальным унитарным предприятием «Суздальские коммунальные системы» природоохранного законодательства.Установлено, что в 2018 году администрацией Суздальского района в хозяйственное ведение предприятия переданы очистные сооружения поселка Сокол. В настоящее время на них поступают сточные воды от жителей и предприятий указанного населенного пункта, которые затем сбрасываются в ручей без названия, приток реки Нерль.На «Суздальские коммунальные системы» возложена обязанность осуществления не реже 1 раза в месяц контроля качества сбрасываемых сточных вод и вод водоёма выше и ниже сброса.Вопреки этому в прошлом году такое исследование проводилось только 26 ноября 2020 года, в текущем году - ни одного.Кроме того, 9 марта 2021 года федеральным бюджетным учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» произведён отбор проб сточных вод, сбрасываемых предприятием с очистных сооружений.Содержание обобщённых колиформных бактерий в них превышает гигиенический норматив в 12 раз, содержание колифагов – в 10 раз.По результатам проверки в отношении юридического лица и его руководителя Владимирским природоохранным прокурором вынесены постановления о возбуждении дел об административных правонарушениях. Кроме того, руководителю предприятия внесено представление. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.Напомним, что во Владимирской области жители обеспокоены загрязнением поверхностных вод реки Нерль. Они з очистить водную артерию от производственных сливов и болезнетворных бактерий. Ролик опубликовали в социальные сети. Для спасения природного объекта активисты создали о недопущении экологической катастрофы.