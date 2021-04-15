ДТП с погибшими произошло сегодня около 09.45 на 280 км автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе.

ДТП с погибшими произошло сегодня около 09.45 на 280 км автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе.По предварительной информации, произошло столкновение трёх транспортных средств. По состоянию на 10.30 известно о троих погибших и одном пострадавшем, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб.Движение на данном участке пути затруднено. Сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения.Информация уточняется.