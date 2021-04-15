Среди пострадавших числится ещё двое человек.

Утром 15 апреля около 09:45 на 280 километре трассы М-7 «Волга» в Вязниковском районе произошло массовое дорожно-транспортное происшествие с погибшими. Об этом редакции сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По предварительной информации, произошло столкновение трёх грузовых и одного легкового автомобилей. По данным на 14:30 в результате столкновения четырёх транспортных средств погибли трое граждан - 1980, 1974 и 1966 годов рождения, находившихся в легковом автомобиле. Водитель одного из большегрузов, 1987 года рождения, госпитализирован. Ещё один водитель фуры, 1972 года рождения, направлен на амбулаторное лечение.На месте аварии работают сотрудники полиции и экстренных служб.Движение участке автодороги затруднено. Сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование.Подробности уточняются.