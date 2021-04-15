По предварительной информации, в результате столкновения четырех транспортных средств погибли трое граждан, находившихся в легковом автомобиле.

15.04.2021 около 09.15 на 280 км автодороги М7 «Волга» в Вязниковском районе произошло дорожно-транспортное происшествие с погибшими.По предварительной информации, в результате столкновения четырех транспортных средств погибли трое граждан, 1980, 1974 и 1966 г.р., находившихся в легковом автомобиле. Водитель одного из большегрузов, 1987 г.р., был госпитализирован, водитель ещё одного грузовика, 1972 г.р., направлен на амбулаторное лечение.По состоянию на 14.50 движение на данном участке пути затруднено, сотрудники ОГИБДД осуществляют регулирование дорожного движения.По факту дорожно-транспортного происшествие назначено проведение доследственной проверки, в рамках которой сотрудниками полиции будут установлены обстоятельства дорожной трагедии.