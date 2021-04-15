Проведенной экспертизой установлено, что изъятый предмет является подлинной государственной наградой СССР...

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по г. Москве совместно с участковым уполномоченным полиции ОМВД России по району Арбат задержали мужчину, подозреваемого в попытке сбыта высшей государственной награды СССР.В полицию поступила информация о том, что неизвестный на улице Арбат пытается сбыть предмет, схожий с государственной наградой.Сотрудниками полиции по данному адресу задержан подозреваемый – 35-летний житель Подмосковья. В присутствии понятых награда изъята. Проведенной экспертизой установлено, что она является подлинной государственной наградой СССР. Со слов задержанного, орден Ленина он нашел на улице у мусорных контейнеров.Отделением дознания ОМВД России по району Арбат возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 324 УК РФ «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В настоящее время сотрудники полиции устанавливают законного владельца изъятой награды.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60