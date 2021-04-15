Депутат Заксобрания Алексей Говырин побывал с рабочим визитом в Гороховце.

Депутат Заксобрания Алексей Говырин побывал с рабочим визитом в Гороховце.Обыкновенный металлический контейнер с решетками на окнах еще недавно был автобусной станцией. Все удобства для пассажиров были, что называется, на улице. Теперь станция отвечает всем нормам. Внутри просторный зал ожидания, касса, автомат для кофе, а на улице удобные лавочки и навес, где можно дождаться автобуса. С инициативой оборудовать новую автобусную станцию выступил Алексей Говырин – депутат Законодательного Собрания фракции «Единая Россия»Алексей Говырин, депутат ЗС (фракция «Единая Россия»): «Сегодня мы посетили вновь открытое помещение автостанции, которое было сделано совместно с администрацией Гороховецкого района и гороховецким АТП. Это уже совершенно другие комфортные условия, где пассажиры могут с комфортом ожидать автобус. Все как должно быть».Другой актуальный вопрос - передача автотранспортного предприятия из областной собственности в районную. По словам главы Гороховецкого района Дмитрия Наумова, это позволит оказывать более качественные услуги населению. Но без поддержки на Законодательном уровне проблему не решить.Дмитрий Наумов, глава администрации Гороховецкого района: «Поддержка, которую мы чувствуем от Законодательного Собрания, она есть! Алексей Борисович пообещал этот вопрос осветить и попробовать решить на уровне региона».В ходе поездки Алексей Говырин встретился и с коллективом центральной районной больницы. Депутат ответил на вопросы медиков и назвал поддержку врачей - приоритетной темой. А достойный заработок, жилье и комфортные условия для работы привлекут в глубинку и новые медицинские кадры.Василий Бондаренко, главврач Гороховецкой ЦРБ: «Судя по тому, как мы начинали работать с этим человеком в период пандемии, это человек дела и слова. И он действительно сделал шаг навстречу, когда мы нигде не могли найти средств индивидуальной защиты, он нам здорово помог. Можно сказать, с колес. Открыли госпиталь, благодаря в том числе и ему. В дальнейшей нашей работе те вопросы, которые у нас возникали, он как депутат своевременно решал».Алексей Говырин также отметил, что в этом году по инициативе депутатов «Единой России» на ремонт дорог в Гороховецком районе выделят 23 миллиона рублей, хотя изначально региональными властями такие средства запланированы не были. И это тоже один из результатов депутатской работы.Екатерина Гусева