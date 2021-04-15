В результате пожара от огня пострадали 4 дачных дома и 2 бани.

Во Владимирской области 300 домов деревни Головино спасли от пожара. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС региона.Днём 14 апреля в 16:00 в ведомство поступило сообщение о возгорании дачного дома в деревне Головино Киржачского района.По прибытию спасателей Киржачского гарнизона наблюдалось горение двух дачных домов. На место также выехали сотрудники добровольного пожарно-спасательного формирования Филипповского сельского поселения, а также пожарные из Московской области.Площадь пожара составила 252 квадратных метра. Удалось не допустить распространение пламени на 300 домовладений. В деревне проживает около 100 человек.«В результате пожара от огня пострадали 4 дачных дома и 2 бани. Погибших и пострадавших нет», - уточнили в МЧС.По предварительной информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращения с огнём при курении – сухая трава воспламенилась от брошенного окурка.К ликвидации пожара привлекались 12 единиц техники и 33 человека.