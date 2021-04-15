Из-за брошенного окурка в деревне Владимирской области сгорело несколько домов и бань. Вечером 14 апреля владимирские и даже подмосковные пожарные спасали от огня деревню Головино

Из-за брошенного окурка в деревне Владимирской области сгорело несколько домов и бань. Вечером 14 апреля владимирские и даже подмосковные пожарные спасали от огня деревню Головино Киржачского района. Сперва горело 2 дачных дома, но огонь стремительно распространялся. Локализовать пожар удалось на площади 252 квадратных метра. Огонь уничтожил 4 дачных дома и 2 бани. А всего в