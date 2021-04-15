Хамовническим районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере...

Хамовническим районным судом г. Москвы вынесен обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшим незаконную банковскую деятельность в особо крупном размере.Как сообщалось ранее, фигуранты уголовного дела, используя реквизиты фиктивных фирм, осуществляли незаконные банковские операции по открытию и ведению счетов юридических лиц и их кассовому обслуживанию. Общий доход от противоправной деятельности превысил 20 миллионов рублей.На основании материалов проверки, проведенной сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по г. Москве, по данному факту СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность».К уголовной ответственности привлечены четверо злоумышленников, в отношении которых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Еще одна фигурантка уголовного дела от органов предварительного следствия скрылась, в связи с чем объявлена в федеральный розыск.В июле 2020 года уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.В настоящее время Хамовнический районный суд г. Москвы признал четверых участников группы виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 3 лет 6 месяцев до 4 лет 6 месяцев условно.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53