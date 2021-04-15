В Муромский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти.
В Муромский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти.
Как следует из материалов дела, пьяному мужчине вызвали скорую помощь, а когда он стал буянить – еще и полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Муромский» пытались утихомирить дебошира и защитить от него медработников, сообщает
В итоге мужчина ударил полицейского в лицо, причинив закрытую черепно – мозговую травму с сотрясением головного мозга, а также высказал в адрес сотрудника полиции нецензурные выражения оскорбительного характера.
Дело находится в стадии назначения.