В Муромский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти.

В Муромский городской суд поступило уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в в применении насилия и оскорбления в отношении представителя власти.Как следует из материалов дела, пьяному мужчине вызвали скорую помощь, а когда он стал буянить – еще и полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции МО МВД России «Муромский» пытались утихомирить дебошира и защитить от него медработников, сообщаетВ итоге мужчина ударил полицейского в лицо, причинив закрытую черепно – мозговую травму с сотрясением головного мозга, а также высказал в адрес сотрудника полиции нецензурные выражения оскорбительного характера.Дело находится в стадии назначения.