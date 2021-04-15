Предполагаемый убийца арестован.

В Муроме бизнесмен убил своего подчинённого, а потом расчленил труп и вывез останки к гаражному кооперативу. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области.В феврале ведомство возбудило уголовное дело по факту исчезновения 39-летнего мужчины. Выяснилось, что к пропаже может иметь отношение житель Мурома.На допросе он подтвердил, что в день исчезновения виделся с потерпевшим, но после встречи знакомый ушёл в неизвестном направлении. Во время обыска в доме подозреваемого криминалисты нашли на мебели следы бурого цвета. Результаты экспертизы подтвердили, что это кровь.В марте 2021 года обвиняемый решил скрыться. Он купил на автовокзале Мурома билет в Москву, две сим-карты, а также снял со своего счёта 200 тысяч рублей. Желая запутать следы, подозреваемый сменил маршрут и выехал на автобусе в Нижний Новгород. В пути его задержали сотрудники правопорядка.Мужчина «раскололся», и подтвердил причастность к убийству. Фигуранта арестовали.«По версии следствия, 30 января 2021 года потерпевший, находясь дома у обвиняемого, являвшегося его работодателем, решил сообщить ему, что принял решение уволиться и открыть свой бизнес. Вместе с ним уходили и несколько коллег, которые собирались работать у жертвы», - сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.Между знакомыми произошла ссора, в ходе которой бизнесмен убил подчинённого, расчленил тело, расфасовал по пакетам и вывез останки в лесополосу Муромского района.Во время следственного эксперимента душегуб показал их местоположение, но ни одежда, ни тело пропавшего без вести найдены не были. Следователям вновь пришлось добиваться правдивых показаний от обвиняемого. В итоге 12 апреля он , что полиэтиленовые пакеты с частями тела жертвы находятся возле гаражного кооператива.В настоящее время по уголовному делу назначены медицинская, генетическая, медико-криминалистическая судебные экспертизы.Расследование уголовного дела продолжается.