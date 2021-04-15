Улицы без мусора - признак цивилизованного общества.

Улицы без мусора - признак цивилизованного общества. Специалисты регионального оператора рассказали о сложностях своей работы, экологической грамотности населения и влиянии пандемии.Отсутствие мусора - обыденность для горожан и тяжелая работа для специалистов. Каждое утро около 100 мусоровозов увозят 11 тысяч контейнеров с отходами. Компания «Биотехнологии» выполняет свою работу при любых условия. Есть только одна причина, по которой могут задержать вывоз мусора.Ирина Копытцева, жительница Владимира: «Контейнерная площадка закрыта автомобилями, которые паркуются около этого места. Но в нашем районе, как мне кажется, все автомобилисты уже дисциплинированны в этом плане».Алексей Гусев выносит мусор по пути на работу. Каждый раз - контейнеры пусты. Это и есть показатель стабильной работы, говорит Алексей.Алексей Гусев, житель Владимира: «В начале года прошлого, был коллапс, когда сменилась мусоровывозящая компания. Теперь мусор вывозится своевременно, переполнения на площадках не наблюдается. Знаю за что плачу свои деньги, в принципе меня всё устраивает».Одним из главных достижений сотрудники "Биотехнологий" называют отношения жителей к отходам. Люди стали более ответственными. Просветительская работа дает свои плоды.Николай Чернышев, сотрудник ООО «Биотехнологии»: «Стали аккуратнее выкидывать всё, уже такого нет как раньше было. Люди стали, к окружающим, к окружающей среде проявлять уважение».Пандемия вмешалась и эту сферу. Объемы мусора за этот период сильно увеличились. Но регоператор второй зоны показал своё умение преодолевать нештатные ситуации.Игорь Томеев, начальник абонентского отдела ООО «Биотехнологии»: «Даже те величины, которые рассчитывались изначально и включались в тариф. Вот моё впечатление, что все это на пределе. Пандемийный год, особенно четко указал на эту проблему. Мы справились с дополнительными объемами».Регоператор с особым вниманием относится к пожилым людям, обладающих несколькими объектами недвижимости. Предъявив нулевую квитанцию за электричество, им можно не платить за вывоз в нежилом доме или квартире. Специалисты разбирают каждое обращение, реагируют в максимально сжатые сроки.Константин Миронов, Александр Чунаев"Вести-Владимир"