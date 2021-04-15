Эпидемиологическая обстановка в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране выявили 8 944 заразившихся коронавирусом.

Эпидемиологическая обстановка в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране выявили 8 944 заразившихся коронавирусом.Новые случаи подтвердили в 83 регионах. Лидером по числу больных стала Москва. В столице диагноз поставили 2 455 жителям столицы. На второй и третьей строчке оказались Санкт-Петербург и Московская область с 719 и 565 заразившимися соответственно.В первую десятку регионов также попали Ростовская область (240случаев), Нижегородская область (211случаев), Самарская область (196случаев), Воронежская область (181случаев), Иркутская область (166случаев), Саратовская область (142случаев), Свердловская область (125 случаев).Материал дополняется.