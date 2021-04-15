Эпидемиологическая обстановка в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране выявили 8 944 заразившихся коронавирусом.
Эпидемиологическая обстановка в России остается непростой. За прошедшие сутки в стране выявили 8 944 заразившихся коронавирусом.
Новые случаи подтвердили в 83 регионах. Лидером по числу больных стала Москва. В столице диагноз поставили 2 455 жителям столицы. На второй и третьей строчке оказались Санкт-Петербург и Московская область с 719 и 565 заразившимися соответственно.
В первую десятку регионов также попали Ростовская область (240
случаев), Нижегородская область (211
случаев), Самарская область (196
случаев), Воронежская область (181
случаев), Иркутская область (166
случаев), Саратовская область (142
случаев), Свердловская область (125 случаев).
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