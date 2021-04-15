США готовятся ввести новые санкции против России. Среди них – ограничительные меры против российского госдолга. Приказ запретит американским банкам и финансовым организациям ..

США готовятся ввести новые санкции против России. Среди них – ограничительные меры против российского госдолга.Приказ запретит американским банкам и финансовым организациям приобретать облигации напрямую у Центробанка России, Министерства финансов России и Фонда национального благосостояния. По данным американских медиа, ограничительные меры вступят в силу после 14 июня, сообщает