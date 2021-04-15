Помещения нескольких центров госуслуг в Москве отремонтируют. Работы начнутся в ближайшее время.

Помещения нескольких центров госуслуг в Москве отремонтируют. Работы начнутся в ближайшее время.Как только в Москве появились офисы "Мои документы", граждане стали получать государственные услуги гораздо быстрее и проще, в одном месте. Сеть центров постоянно расширяется для удобства местных жителей. Некоторые помещения приводят в порядок.Центры госуслуг должны отвечать всем современным стандартам. Необходимо не только повышать качество работы офисов, но и делать их комфортными для посетителей и сотрудников. Именно поэтому в трех центрах "Мои документы" проведут капитальный ремонт.Речь идет об офисах в районах Западное Дегунино, Алексеевский и Мещанский. В этих центрах специалисты отремонтируют помещения, обновят систему отопления, вентиляции, электроснабжения, сделают удобную навигацию. Также офисы сделают удобнее для маломобильных граждан.Где сделают капитальный ремонтДата закрытия офисаКуда переедет подразделение по вопросам миграцииЦентр госуслуг района Западное Дегунино (улица Ангарская, дом 1, корпус 3)23.04.2021Центр госуслуг районов Бескудниковский и Восточное Дегунино (улица Дубнинская, дом 40а, корпус 1)Центр госуслуг района Алексеевский (улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3)23.04.2021Центр госуслуг районов Останкинский и Марьина Роща(17-й проезд Марьиной Рощи, дом 4, корпус 1)Центр госуслуг района Мещанский (Слесарный переулок, дом 5)30.04.2021Центр госуслуг района Басманный(Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3)Пока эти центры будут закрыты, москвичи могут получить госуслуги в других филиалах. Об открытии офисов после ремонта сообщат на официальном сайте "Мои документы" и в официальных аккаунтах в социальных сетях.Центры "Мои документы" предоставляют более 270 государственных услуг и почти все из них – по экстерриториальному принципу (без привязки к месту жительства).Напомним, недавно в торгово-развлекательном центре "Метрополис" в Войсковском районе . Планируется, что он будет принимать до тысячи человек в сутки. Там будут проходить церемонии вручения паспортов гражданам, достигшим 14 лет.