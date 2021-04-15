Смертельное ДТП произошло около 10 утра 15 апреля на 280 километре М-7 в Вязниковском районе. Предварительно, у поворота на Мстеру столкнулись три автомобиля. Судя по фото с места происшествия, в

Смертельное ДТП произошло около 10 утра 15 апреля на 280 километре М-7 в Вязниковском районе. Предварительно, у поворота на Мстеру столкнулись три автомобиля. Судя по фото с места происшествия, в аварию попали два большегруза и легковая Лада новой модели. Фура вместе с легковушкой вылетели в кювет. Автомобиль Лада получил серьезные повреждения. На данный момент известно