Москва забоится о наследии. Памятник композитору Александру Александрову приведут в порядок: очистят и обработают защитными составами.

Москва забоится о наследии. Памятник композитору Александру Александрову приведут в порядок: очистят и обработают защитными составами.13 апреля 2021 года исполнилось 138 лет со дня рождения композитора и дирижера Александра Александрова. Он является двукратным лауреатом Сталинской премии первой степени, создателем Краснознаменного ансамбля песни и пляски.Во время Великой Отечественной войны Александр Васильевич написал мелодию, которая стала официальным гимном СССР, а спустя полвека – гимном России. В те же годы Александров написал музыку к песням "Священная война", "В поход! В поход!", "Несокрушимая и легендарная" и многим другим.Памятник композитору в сквере перед домом №20 в Земледельческом переулке в Хамовниках появился в 2013 году. Скульптором выступил Александр Таратынов, а архитектором – Михаил Корси. Место для памятника выбрано не случайно. Рядом находится здание ансамбля песни и пляски Российской армии.Чтобы монумент оставался величественным, сотрудники Мосгорнаследия решили его отремонтировать. Специалисты очистят памятник, устранят дефекты, обработают защитными составами. Ведомство будет пристально наблюдать за работой.Стоит отметить, что за последние 10 лет в столице было отреставрировано более 1,5 тысячи объектов культурного наследия. В течение 2021 года планируется восстановить около 100 памятников архитектуры.Говоря о развитии Хамовников, следует подчеркнуть, что в этом районе благоустроили 118 дворов, 18 улиц и семь скверов, привели в порядок Садовое кольцо, открыли народный парк "Лукоморье", станцию "Лужники" Московского центрального кольца, облагорожены территории пяти детских садов и 16 школ. Также был отремонтирован отдел ЗАГС, Центр социальной защиты населения и Центр социальной помощи.Работы по благоустройству и строительству в Москве проводятся в рамках программы "Мой район". Этот проект позволят улучшить жизнь людей в любом районе столицы. Городские власти понимают, что каждый москвич должен чувствовать себя частью развивающегося мегаполиса, поэтому развивают социальную инфраструктуру.Напомним, ранее "Дни.ру" писали, что в Хамовниках . Выставленное на торги здание является объектом культурного наследия. Оно находится недалеко от станции метро "Парк культуры". Победитель аукциона заключит с городом договор аренды сроком на 49 лет.