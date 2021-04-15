Девушка, получив доступ к приложению в чужом телефоне, похитила более 34 000 рублей.

В начале апреля в дежурную часть ОМВД России по Юрьев-Польскому району обратился 36-летний местный житель, сообщивший, что с его банковского счета пропали более 34 000 рублей. Мужчина пояснил полицейским, что накануне отдыхал в компании малознакомой девушки.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к хищению была задержана 19-летняя жительница района.Девушка созналась в содеянном и рассказала, что, получив доступ к телефону знакомого, воспользовалась моментом и перевела деньги на свою банковскую карту.Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району в отношении фигурантки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета).Санкциями данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.