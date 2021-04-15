Их создатели - художники с ограниченными возможностями здоровья из Москвы и Владимира.

Их создатели - художники с ограниченными возможностями здоровья из Москвы и Владимира.Работы уже экспонировались в Госдуме . Один из авторов - Михаил Осокин, председатель областного общества инвалидов. Место для проекта тоже выбрано не просто так - тем, кто учится в ВлГУ на соответствующей специальности, будет полезно пообщаться с людьми с ограниченными возможностями. Одновременно открылась и другая выставка. Ее цель - показать счастливые семьи людей с инвалидностью.Михаил Осокин, председатель Владимирской общественной организации Всероссийского общества инвалидов:- Для нас эта выставка не просто показ произведений, которые созданы людьми с инвалидностью. Для нас есть неки смысл, потому что мы еще и педагоги, для нас чрезвычайно важно, что это видят студенты, видят наши будущие социальные работники, будущие юристы, будущие психологи. Это люди, которых готовит университет. И вот посещение, участие в таких выставках - это один из элементов подготовки специалистов, потому что мы выходим на более глубокий уровень понимания проблем инвалидности и прямого контакта, потому что одно дело, когда человек это прочитал в книге. Другое дело - опыт, пережитый им, его прямой контакт.