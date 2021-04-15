Огонь уничтожил в населённом пункте 11 построек.

Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин встретился с погорельцами из деревни Перково Гусь-Хрустального района.Напомним, что благодаря оперативным действиям пожарных и МЧС России МИ-8 пожар удалось локализовать и не допустить распространения пламени на 70 домов.При этом огонь уничтожил 11 построек – 4 жилых, 6 дачных домов и один сарай.«Как помочь погорельцам, разбирался на месте. Только в 2 из 4 сгоревших домов проживали люди. В одном - пожилая пара, в другом - мужчина. Супругов разместили в административном здании, их сосед решил поселиться у родственника в соседней деревне», - рассказал в соцсетях глава региона.Владимир Владимирович дал поручение оперативно перечислить пострадавшим всех положенных выплат и оказать всевозможную помощь.О ЧП стало известно сегодня днём, когда т МЧС поступила информация о в Гусь-Хрустальном районе. Предварительная причина произошедшего - поджог сухостоя.Добавим, что из-за роста числа массовых пожаров во Владимирской области с 16 апреля введут особый