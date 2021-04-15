В регионе продолжаются командно-штабные учения МЧС.

В регионе продолжаются командно-штабные учения МЧС. Они проходят в условиях половодья, поэтому легендой второго этапа стало подтопление населенного пункта и эвакуация из него людей. Причем, один из них условно болен коронавирусом. А в пойме Нерли, согласно легенде, обнаружили затопленную в воде машину без людей. К ликвидации последствий условного ЧС привлекались 55 человек, 18 единиц техники, 5 плавсредств и вертолет. С воздуха ход учений мониторился с помощью беспилотника.Петр Денисов, замначальника ГУ МЧС по Владимирской области: «Продолжается период весеннего половодья на территории области, максимальные пики подъема уровня воды на данный момент не достигнуты. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание, что в ходе мониторинга был выявлен ряд фактов, связанных с неконтролируемыми палами травы. Потом, важно обратить внимание населения, органов управления на вопросы соблюдения правил, мер пожарной безопасности, потому что данный период наиболее опасен в вопросах быстрого распространения огня в случае загорания сухой травянистой растительности».