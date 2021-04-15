Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 19 апреля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области по вопросам кадастровой оценки ..

Управление Росреестра по Владимирской области информирует, что 19 апреля 2021 года будет проводиться прямая телефонная линия с населением Владимирской области по вопросам кадастровой оценки недвижимости.На вопросы граждан ответит начальник отдела землеустройства, мониторинга земель и кадастровой оценки недвижимости - Соколова Елена Викторовна.Время проведения прямой линии с 14:00 до 16:00 часов. Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922) 45-08-41.